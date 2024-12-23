Укрпошта з 1 січня вводить нові тарифи на доставку посилок

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, нові тарифи будуть усе ще доступними пересічному українцю.

"Так, ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін, а решта залишаються найдоступнішими на ринку і дають вибір клієнту, що саме йому чи їй потрібно: кому треба швидше, зможе відправити тарифом "Пріоритетний", а кому треба заощадити (аж до 50%+ до цін конкурентів), може скористатись тарифом "Базовий", - написав Смілянський.

На його думку, новий підхід до формування тарифів буде зручним для тих, хто не знає ваги своєї посилки, й для тих, хто не хоче переплачувати за пакування, яке додає ваги.

"Ціна фіксована, і її легко порахувати з нашими коробками (ціни на які будуть вдвічі дешевші за конкурентів, а пакети безплатно) або своїми, тут вам треба буде лише лінійка. Думаю, вона у вас точно є", - зазначив гендиректор Укрпошти.

Він додав, що новий підхід до формування тарифів також є чесним.

"Часто бачу в коментарях в соцмережах або роликах в Instagram і Тіктоці невдоволення клієнтів, які мають за посилку в 3 кг платити як за 10, або за посилку в 11 кг платити як за 30 кг. Тож, по-перше, в нас не буде кг, а по-друге, в нас буде 8 розмірів щодо тарифів. Тож платите лише за той об’єм, який відправляєте", - написав Смілянський.

При цьому він зазначив, що зміни пов’язані з тим, що Укрпошта закінчує перехід на 100% сортування посилок роботизованими лініями й перехід на стандартизоване упакування.

"Чи можна відправити щось нестандартне? Можна. Але треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення", - додав гендиректор компанії.