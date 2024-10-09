Укрпошта домовляється про доставку товарів з Amazon до України

Про це розповів генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Ми проводимо досить активні перемовини з USPS (поштова служба США, яка надає послуги з обробки та доставки пошти фізичним та юридичним особам на території країни та за її межами). Тільки-но нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", - заявив він.

За словами Смілянського, Україна вже досягла домовленості зі Штатами щодо доставки дрібних пакетів. Водночас наразі тривають переговори про посилки, результати яких гендиректор Укрпошти сподівається досягти до 1 січня 2025 року.

"Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звісно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота в цьому напрямі триває", - сказав він.

Смілянський пояснив: у разі підписання угоди з USPS, Україна отримає доступ до всіх великих маркетплейсів, з якими співпрацює американська поштова служба.

За словами гендиректора Укрпошти, товари з Amazon доставлятимуть через Велику Британію. Спочатку вони прибуватимуть до Лондона, а потім за один день потраплятимуть до України.