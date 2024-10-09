Укрпошта домовляється про доставку товарів з Amazon до України
Укрпошта планує підписати угоду з поштовою службою Сполучених Штатів Америки USPS, яка дозволить доставляти в Україну товари з Amazon та інших маркетплейсів США
Про це розповів генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський в інтервʼю Інтерфакс-Україна.
"Ми проводимо досить активні перемовини з USPS (поштова служба США, яка надає послуги з обробки та доставки пошти фізичним та юридичним особам на території країни та за її межами). Тільки-но нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", - заявив він.
За словами Смілянського, Україна вже досягла домовленості зі Штатами щодо доставки дрібних пакетів. Водночас наразі тривають переговори про посилки, результати яких гендиректор Укрпошти сподівається досягти до 1 січня 2025 року.
"Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звісно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота в цьому напрямі триває", - сказав він.
Смілянський пояснив: у разі підписання угоди з USPS, Україна отримає доступ до всіх великих маркетплейсів, з якими співпрацює американська поштова служба.
За словами гендиректора Укрпошти, товари з Amazon доставлятимуть через Велику Британію. Спочатку вони прибуватимуть до Лондона, а потім за один день потраплятимуть до України.
- У вересні 2022 року Amazon повністю скасував реферальну комісію для українських підприємців, які продають товари до ЄС та Великої Британії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе