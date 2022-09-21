Amazon повністю скасував комісію для українських підприємців, які продають товари до ЄС та Британії
Amazon повністю скасував реферальну комісію для українських підприємців, які продають товари до ЄС та Великої Британії
Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Українські підприємці зможуть активніше масштабуватися на європейський та світовий ринок, знаходити там нових клієнтів. Це стане потужним поштовхом до популяризації України та нашого бізнесу за кордоном. Нові умови для українських підприємців - це перемога на економічному фронті", – підкреслив він.
За його словами, рішення скасувати комісію стало реакцією компанії на спільне звернення від Мінцифри, "Укрпошти", маркетплейс-промоушн агенції Disqover Agency та Startup Ukraine з проханням полегшити умови для українських продавців на платформі Amazon та допомогти їм в умовах війни.
Раніше Amazon разом з Amazon Web Services надала Україні потужності для зберігання бекап-реєстрів, забезпечила підтримку на понад $35 млн та зрештою отримала Премію Миру від Володимира Зеленського.
- 4 березня міжнародна платіжна система Visa скасувала низку своїх комісій в Україні. Крім того, комісії для продавців з України також скасували маркетплейси Joom, Wish, Shopify, Etsy та eBay.
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