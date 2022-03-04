Російське вторгнення є ганебним: Visa скасовує комісії для українців

Міжнародна платіжна система Visa скасує низку своїх комісій в Україні.

Про це повідомила віце-президент компанії Віра Платонова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, Visa скасує внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій у торговельних точках впродовж березня 2022 року. Це означає, що торговельні мережі протягом зазначеного терміну не сплачуватимуть комісій за такі операції.



"Окрім того, Visa тимчасово скасує внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії (тобто Visa не братиме комісію з банків-еквайрів, що відповідають за обробку платежів за картками від імені продавця. - Ред.) на території України для платежів на благодійні цілі до 31 травня 2022 року", - зазначила вона.

Ці заходи спрямовані на підтримку клієнтів і торговельно-сервісних підприємств, а також на забезпечення функціонування електронних платежів у цей складний час.

"Команда Visa абсолютно шокована ганебним вторгненням в Україну російськими військовими силами, якому немає виправдання", - наголошено у зверненні.

Нагадаємо, 3 дні тому платіжна система Visa заблокувала доступ підсанкційним російським банкам через повномасштабну війну РФ проти України та пообіцяла надати українцям гуманітарну допомогу.

Mastercard також заблокував деяким російським фінустановам доступ до своєї платіжної системи.

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