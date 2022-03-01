Mastercard заблокував деяким російським фінустановам доступ до своєї платіжної системи
Міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала деяким російським фінансовим установам доступ до своєї мережі у рамках санкцій, що вводяться проти Російської Федерації за вторгнення в Україну
Про це повідомляє Reuters.
Назви фінустанов, проти яких введені обмеження, поки невідомі. Видання передає, що Mastercard далі співпрацюватиме з регуляторами, щоб дотримуватися умов запроваджених санкцій.
Також компанія планує зробити внесок у $2 млн на гуманітарну допомогу.
- Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку "Росії", "Промзв'язокбанку", Генбанку та Індустріального ощадного банку.
- 28 лютого британський уряд оголосив про намір ввести санкції проти Центрального банку РФ через повномасштабний напад на Україну.
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