Mastercard заблокував деяким російським фінустановам доступ до своєї платіжної системи

Про це повідомляє Reuters.



Назви фінустанов, проти яких введені обмеження, поки невідомі. Видання передає, що Mastercard далі співпрацюватиме з регуляторами, щоб дотримуватися умов запроваджених санкцій.



Також компанія планує зробити внесок у $2 млн на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку "Росії", "Промзв'язокбанку", Генбанку та Індустріального ощадного банку.

28 лютого британський уряд оголосив про намір ввести санкції проти Центрального банку РФ через повномасштабний напад на Україну.