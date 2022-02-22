Велика Британія ввела санкції проти п'яти банків РФ та трьох російських олігархів - Тимченка та братів Ротенбергів

Про це повідомляє Reuters.



"Будь-які активи, які вони мають у Великій Британії, будуть заморожені, а зацікавленим особам буде заборонено подорожувати сюди", - повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон про осіб, на яких наклали санкції.



Зазначається, що Тимченко був основним акціонером банку "Росія" та був учасником National Media Group, яка підтримувала дестабілізацію України після окупації Росією Криму в 2014 році.



Тимченко і Ротенберги є близькими союзниками президента Росії Володимира Путіна, які мають як тісні особисті, так і родинні зв'язки.



Видання передає, що Велика Британія погрожує перекрити російським компаніям доступ до доларів США та британських фунтів стерлінгів та заблокувати їм можливість залучати капітал у Лондоні. Також зазначається, що деякі чиновники попросили Джонсона жорсткіше ставитися до російських грошей, зокрема, вигнати російських олігархів країни та вивести їхні гроші з Лондона.



"Борис Джонсон заявив, що Росія рухається до "статусу ізгоя", і що тепер світ має підготуватися до наступного етапу плану Путіна. Джонсон додав, що Кремль закладає основу для повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.





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