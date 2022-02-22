Посли ЄС погодили нові санкції проти РФ

Про це написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.



"Посли ЄС схвалили заморожування активів і заборону на видачу віз ще п'ятьом особам через підрив територіальної цілісності України", - зазначив він.



Ці люди сприяли російській окупації Криму.

Нагадаємо, раніше в ЄС розширили список санкцій проти осіб, причетних до російських виборів у Криму.

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