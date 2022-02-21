У ЄС розширили список санкцій проти осіб, причетних до російських виборів у Криму, - журналіст Радіо Свобода

Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.



"Міністри закордонних справ ЄС затвердили рішення про замороження активів та заборону в’їзду для ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України. Зазначені п’ятеро осіб обиралися або сприяли проведенню виборів до Держдуми РФ у Криму в 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в разі нового вторгнення РФ в Україну санкції США та ЄС відріжуть Росію від міжнародних економічних ринків і високотехнологічних товарів.

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