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Заплановані санкції ЄС і США проти Росії відріжуть її від міжнародних фінансових ринків, - фон дер Ляєн

21 лютого, 2022 понедiлок
09:09
війна з Росією Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в разі нового вторгнення РФ в Україну санкції США та ЄС відріжуть Росію від міжнародних економічних ринків і високотехнологічних товарів

Про це пише DW.

За словами Урсули фон дер Ляєн в етері каналу ARD, санкції, заплановані Євросоюзом і США, мають на меті "по суті відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків".

Вона зазначила, що в економічному плані всі обмеження застосують проти "товарів, яких Росія гостро потребує для модернізації та диверсифікації своєї економіки, але які виробляють у нас, щодо яких у нас світове лідерство і які РФ не може замінити".

Крім того, Урсула фон дер Ляєн виступила проти негайного введення санкцій, пояснивши, що США та ЄС дають Росії можливість повернутися до дипломатії.

"І це вікно можливостей відкрите досі", - зауважила президентка Єврокомісії.

Вона висловила впевненість, що остаточне рішення повністю залежить від президента РФ Володимира Путіна й Росія "дуже уважно дослухається до того, що ми говоримо".

За словами президентки Єврокомісії, російська економіка майже цілковито орієнтована на газ, вугілля й нафту. Вона додала, що дві третини експорту РФ припадає на паливно-енергетичний сектор і 50% держбюджету "підживлюється" від нього.

  • Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готовий застосувати санкції проти Росії у випадку нової агресії проти України.

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