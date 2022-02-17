"Є єдність, щоб його застосувати": Боррель повідомив, що ЄС підготував пакет санкцій проти Росії

Стенограма його виступу оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає Укрінформ.

"Я щойно прибув з міністерської зустрічі НАТО, де ми говорили про координацію між ЄС і НАТО. Зрозуміло, що ніхто не побачив відведення військ. Але чому ми були свідками, і ми дуже цим занепокоєні – це посилення бойових дій та важких обстрілів на деяких ділянках контактної лінії, точно тієї частини, яку я відвідував на початку січня, і де не було жодної військової активності протягом минулого місяця", - зауважив Високий представник ЄС.



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Він повідомив, що протягом кількох минулих годин там відбулися важкі обстріли та бомбардування, пожвавилися бойові дії з метою створити атмосферу і враження атак "проти росіян" в цій частині України.

"Якщо до цього додати той факт, що Дума проголосувала за звернення до президента Росії Путіна щодо визнання незалежності цих двох "республік", весь цей пакет в комплексі збільшує наші тривоги", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що ЄС шукає дипломатичні шляхи для розв'язання цієї кризи.

"Рада ЄС була сьогодні проінформована про це, ми вже підготували повний пакет санкцій. Ми провели цю роботу. Я був у контакті з США, з усіма близькими за переконаннями країнами, за технічної допомоги Єврокомісії. Ми маємо вже підготовлений дуже жорсткий пакет санкцій. І, як Високий представник, я готовий представити цей пакет Раді ЄС, тому що саме Рада ЄС має відповідальність та спроможність ухвалювати санкції. Від мене залежить представлення цього пакету санкцій, і я зроблю це, щойно це буде необхідним. Якщо агресія відбудеться", - підкреслив Боррель.



Високий представник ЄС зауважив, що однією з головних складових цих обмежувальних заходів є питання енергетики.

"Європа повністю об’єднана навколо цього питання. Санкції вимагають одностайності всіх країн-членів. Але сьогодні під час Європейської Ради, всі підтвердили згоду. Існує єдність у тому, щоб застосувати його (пакет санкцій – ред.)", - додав Боррель.

Американські сенатори підготували законопроєкт про запровадження нових санкцій проти РФ і додаткові $500 млн військової допомоги Україні.