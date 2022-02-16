Зупинка Північного потоку-2, удар по банках і оточенню Путіна, підтримка України: сенатори США підготували проєкт нових санкцій проти РФ
Американські сенатори підготували законопроєкт про запровадження нових санкцій проти РФ і додаткові $500 млн військової допомоги Україні
Про це йдеться на сайті комітету з міжнародних відносин Сенату США.
"Військове вторгнення досі не відбулося, але є інші способи, за допомогою яких Росія може напасти на Україну, і які можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому", - заявив автор законопроєкту та старший член Комітету з питань міжнародних відносин Джим Ріш.
Зокрема, обмеження передбачають зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2", санкції проти російських банків і тих, котрі ведуть з ними бізнес, оточення президента РФ Володимира Путіна, а також дозволяють голові чи високопоставленому члену Комітету з нацбезпеки вимагати від президента США Джо Байдена рішення щодо того, чи є агресія Росії проти України серйозною ескалацією та чи відповідає умовам для запровадження санкцій.
Крім того, сенатори пропонують надати Україні додаткові $500 млн військової підтримки, створити український фонд опору для протидії російській окупації, прискорити розгляд Конгресом рішення щодо передачі військової допомоги країні, а також уповноважити новий орган лендлізу в Україні.
Також санкції перебачають збільшення фінансування військових навчань США в Європі та боротьби з пропагандою РФ, а також створення нової програми для Східної Європи з метою зміцнення її обороноздатності.
Законопроєкт має абревіатуру NYET, співзвучну зі словом "ні" російською мовою. Вона значить Never Yielding Europe's Territory - "Ніколи не поступатися територією Європи". Співавторами документу стали понад 30 сенаторів-республіканців.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Сенаті США готують резолюцію про підтримку України та санкції проти РФ.
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