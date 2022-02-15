У Сенаті США готують резолюцію про підтримку України та санкції проти РФ, - AP

Про це повідомляє Associated Press.



Радник з національної безпеки Джейк Салліван 15 лютого виступив з доповіддю перед Сенатом. У ній йшлося про підготовку РФ до ймовірного вторгнення в Україну. Після цього низка сенаторів заявила про необхідність підготувати резолюцію про підтримку України до кінця тижня.



"Або ми маємо запровадити пакет санкцій, або, щонайменше, виступити із позицією Сенату про підтримку України", - зазначив Роберт Менендес, голова Комітету закордонних справ. Його підтримав сенатор від Республіканської партії Джим Ріш.



Сенаторка Джин Шахін від Демократичної партії заявила, що амбіції Путіна стосуються не лише України, тому що президент Росії намагається підірвати позиції США в Європі та зруйнувати трансатлантичне партнерство.



Шахін закликала продемонструвати єдину позицію обох партій, аби "показати всьому світу, що ми єдині в цьому питанні".



Associated Press пише, що попри згоду обох партій в необхідності санкцій, вони висловлюють різні думки про те, які саме це мають бути санкції та коли їх слід запровадити. Сенатор Марко Рубіо заявив, що рішення про санкції має ухвалити Білий Дім, тому що це відбудеться швидше, ніж в Сенаті або Конгресі.

Нагадаємо, 15 лютого міністр оборони США Ллойд Остін і генсек НАТО Єнс Столтенберг телефоном обговорили загострення на українському кордоні та дипломатичні контакти з РФ.