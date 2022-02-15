Столтенберг обговорив з міністром оборони США Остіном ситуацію на кордонах України й необхідність деескалації з боку РФ
Міністр оборони США Ллойд Остін і генсек НАТО Єнс Столтенберг телефоном обговорили загострення на українському кордоні та дипломатичні контакти з РФ
Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
"Лідери обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та необхідність деескалації з російської сторони", - зазначив він.
Крім того, Ллойд Остін і Єнс Столтенберг говорили про важливість підтримки стримування та зміцнення оборони.
Також вони зауважили, що ескалація з боку РФ може призвести "не до запланованого, а до протилежного ефекту - зміцнення згуртованості НАТО для стримування та захисту від агресії вздовж східного флангу Альянсу".
За словами Джона Кірбі, Ллойд Остін і Єнс Столтенберг зосередилися на підготовці перемовин міністрів оборони країн НАТО та продовженні військової адаптації Альянсу.
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