Столтенберг обговорив з міністром оборони США Остіном ситуацію на кордонах України й необхідність деескалації з боку РФ

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.



"Лідери обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та необхідність деескалації з російської сторони", - зазначив він.



Крім того, Ллойд Остін і Єнс Столтенберг говорили про важливість підтримки стримування та зміцнення оборони.



Також вони зауважили, що ескалація з боку РФ може призвести "не до запланованого, а до протилежного ефекту - зміцнення згуртованості НАТО для стримування та захисту від агресії вздовж східного флангу Альянсу".



За словами Джона Кірбі, Ллойд Остін і Єнс Столтенберг зосередилися на підготовці перемовин міністрів оборони країн НАТО та продовженні військової адаптації Альянсу.



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