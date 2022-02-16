США готують проти Росії санкції, які здатні її зупинити, - посол Маркарова

Про це вона заявила під час включення в ході телемарафону до Дня єднання, повідомляє Еспресо.TV.

"США дуже чітко заявили про санкції (проти Росії у разі нового вторгнення в Україну) і насправді є лідером у згуртуванні всієї трансатлантичної спільноти. І ми вперше, мабуть, можемо сказати, що дійсно рівень санкцій, про які ми зараз розмовляємо, і про які США розмовляють з усіма партнерами, - це той рівень, який здатний зупинити агресора", - сказала Маркарова

Вона додала, що майже щодня в Україну прибувають американські літаки з оборонним озброєнням.

"Ми дуже сподіваємося, що всі дипломатичні зусилля дадуть нам можливість не застосовувати цю зброю, але наявність ефективної зброї у нашої мотивованої армії точно є дуже важливим елементом безпеки", - зазначила пані посол.

Американські сенатори підготували законопроєкт про запровадження нових санкцій проти РФ і додаткові $500 млн військової допомоги Україні.