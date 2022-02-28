Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.



"Сьогодні уряд Великої Британії оголосив про свій намір вжити додаткових обмежувальних економічних заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну, націливши їх на центральний банк Російської Федерації (ЦБ РФ)", - зазначили в заяві.



Обмеження заборонять британцям здійснювати фінансові операції за участю Центрального банку РФ, Російського фонду національного багатства та Міністерства фінансів РФ, російські компанії не зможуть випускати цінні папери, інструменти грошового ринку у Великій Британії, будуть посилені торговельні обмеження проти РФ.



Санкції закриють для РФ небо Великої Британії, вдарять по банківському сектору, спустошать російську економіку, торкнуться президента Володимира Путіна та його оточення, зокрема очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, олігархів. Також Велика Британія виступила за відключення Росії від SWIFT. Крім того, санкції торкнуться білорусів, що підтримали російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Велика Британія заявила про намір запровадити санкції проти Путіна й Лаврова.

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