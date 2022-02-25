Британія заявила про намір запровадити санкції проти Путіна і Лаврова

Про це він написав у твітері.



"Сьогодні вдень я закликав лідерів НАТО вжити негайних заходів проти SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму", - повідомив Борис Джонсон.



Прем'єр-міністр Великої Британії також анонсував санкції проти президента РФ Володимира Путіна й очільника МЗС РФ Сергія Лаврова на додаток до вже оголошених обмежень.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT.

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