Британія заявила про намір запровадити санкції проти Путіна і Лаврова
25 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав НАТО вжити негайних заходів проти РФ щодо міжбанківської системи платежів SWIFT
Про це він написав у твітері.
"Сьогодні вдень я закликав лідерів НАТО вжити негайних заходів проти SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму", - повідомив Борис Джонсон.
Прем'єр-міністр Великої Британії також анонсував санкції проти президента РФ Володимира Путіна й очільника МЗС РФ Сергія Лаврова на додаток до вже оголошених обмежень.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT.
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