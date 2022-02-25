Італія підтримає відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

Про це він написав у Twitter.

"Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT", - зауважив Кулеба.



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Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022