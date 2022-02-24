Відключення від SWIFT та ембарго на торгівлю нафтою й газом: Зеленський закликав лідерів ЄС ухвалити економічні та фінансові санкції проти РФ
Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС - учасників надзвичайного засідання Європейської ради - позбавити РФ засобів для продовження агресії і ввести проти Росії економічні санкції
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Володимира Зеленського.
"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.
Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії", - написав президент.
Він закликав ЄС відключити росію від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами і підтримати миротворчу операцію ООН.
"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО - відповіді не почув", - додав він.
Президент наголосив, що Україна отребує міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- 24 лютого Рада Європейського Союзу погодила додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.
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