Відключення від SWIFT та ембарго на торгівлю нафтою й газом: Зеленський закликав лідерів ЄС ухвалити економічні та фінансові санкції проти РФ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Володимира Зеленського.



"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.

Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії", - написав президент.



Він закликав ЄС відключити росію від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами і підтримати миротворчу операцію ООН.



"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО - відповіді не почув", - додав він.



Президент наголосив, що Україна отребує міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій.



Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

24 лютого Рада Європейського Союзу погодила додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

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