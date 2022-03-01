Visa заблокувала доступ російським банкам із санкційного списку

Про це повідомила Верховна Рада.



Компанія Visa засудила повномасштабний напад РФ на Україну та підтримала українців.

Крім того, Visa Foundation надасть $2 млн фонду ЮНІСЕФ для гуманітарної підтримки країни. Також компанія подвоїть суму пожертв своїх працівників до Червоного Хреста й фондів ЮНІСЕФ для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Mastercard заблокував деяким російським фінустановам доступ до своєї платіжної системи.

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