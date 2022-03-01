Visa заблокувала доступ російським банкам із санкційного списку
Платіжна система Visa заблокувала доступ підсанкційним російським банкам через повномасштабну війну РФ проти України та пообіцяла надати українцям гуманітарну допомогу
Про це повідомила Верховна Рада.
Компанія Visa засудила повномасштабний напад РФ на Україну та підтримала українців.
Крім того, Visa Foundation надасть $2 млн фонду ЮНІСЕФ для гуманітарної підтримки країни. Також компанія подвоїть суму пожертв своїх працівників до Червоного Хреста й фондів ЮНІСЕФ для допомоги Україні.
- Нагадаємо, раніше Mastercard заблокував деяким російським фінустановам доступ до своєї платіжної системи.
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