Укрпошта змінює правила пакування посилок

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Згідно з повідомленням, автоматизовані сортувальні лінії дадуть змогу доставляти відправлення між містами України вже на наступний день.

"Інноваційна система значно покращує швидкість та якість обслуговування, але потребує відповідного пакування посилок. Тому Укрпошта впроваджує два нових поняття - ручне та автоматизоване сортування й, відповідно, оновлює стандарти пакування для відправлень, які будуть оброблятися автоматично", - пояснили в компанії.

Там зазначили, що нові вимоги почали діяти з 1 листопада 2024 року, але для зручності клієнтів перехідний період триватиме до 11 листопада.

Нові вимоги до пакування

Усі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Для дрібних відправлень компанія надає пакування безоплатно.

"Клієнти також можуть використовувати власні коробки, якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та збереження цілісності відправлень", - розповіли в Укрпошті.

"Компанія не прийматиме посилки у звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви чи плями", - додали там.

Якщо у клієнта немає відповідної коробки, йому запропонують придбати її у відділенні.