"Обіцяють 2 млн рублів": окупанти завезуть на ТОТ України понад тисячу працівників культури з РФ
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники запровадили програму "Земський працівник культури", яка передбачає завезення з РФ працівників до будинків культури
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Як зазначається, у межах цієї програми ворог планує завести на ТОТ 1,1 тисячі росіян. За згоду на переїзд на ТОТ окупанти обіцяють людям 2 млн рублів одноразової виплати.
За даними ЦНС, причиною створення такої програми є відмова українців працювати на ворога й масовий виїзд, що призвело до дефіциту кадрів у галузі.
Гастролери будуть працювати в будинках культури та бібліотеках. Переважно йдеться про села та селища.
"При тому наразі охочих переїжджати на ТОТ, попри виплати, не багато, адже росіяни розуміють, що тут вони вороги і їхня кар’єра може буде недовгою", - зазначають у Спротиві.
- Нещодавно повідомлялося, що російські загарбники передали ще трьом окупованим у 2022 році населеним пунктам Луганщини так звані автоклуби, якими хочуть замінити місцеві будинки культури. Крім того, на Херсонщині росіяни переобладнали будинок культури на військовий шпиталь.
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