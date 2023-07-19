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На Херсонщині росіяни переобладнали будинок культури на військовий шпиталь, - Генштаб

19 липня, 2023 середа
19:06
Війна з Росією окупанти в Криму

Російські терористи продовжують переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російська Федерація продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах", - пише Генштаб.

Обстріли України та ситуація на фронті

Протягом доби російський ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Єліне, Леонівка, Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Ласточкине, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Лобкове Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. 

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

"Противник продовжує переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури тимчасово захоплених територій України під власні потреби", - пише Генштаб.

У будинку культури Каланчацької селищної ради Херсонської області російські окупанти облаштували військовий шпиталь, де наразі на лікуванні з пораненнями різного ступеню важкості та на реабілітації перебувають понад 50 російських загарбників.

Удари ЗСУ по росіянах

Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу. Наші захисники знищили 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

  • У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.
  • Генштаб повідомляє, що росіяни застосували 16 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет “Онікс”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БПЛА типу “Shahed”.
  • Знищено 13 крилатих ракет “Калібр”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА типу “Shahed”.
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