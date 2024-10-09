Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни збираються закрити будинки культури на ТОТ Луганщини: на заміну пропонують необладнані "автоклуби"

Росіяни збираються закрити будинки культури на ТОТ Луганщини: на заміну пропонують необладнані "автоклуби"

Світлана Кравченко
9 жовтня, 2024 середа
08:18
Війна з Росією ГАЗ 66

Російські загарбники передали ще трьом окупованим у 2022 році населеним пунктам Луганської області так звані автоклуби, якими хочуть замінити місцеві будинки культури

Зміст

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що додаткове навантаження отримали місцеві бюджети Кремінної, Лисичанська та Білокуракиного, адже росіяни передали туди лише порожні автівки марки "ГАЗ".

"Усе обладнання, необхідне для діяльності цих транспортних засобів за профілем, слід купувати самостійно. Це стосується світлового та звукового обладнання, генераторів тощо", - розповів голова ОВА.

Він додав, що сцени на колесах функціонуватимуть там, де Росія планує закрити будинки культури.

  • На Херсонщині росіяни переобладнали будинок культури на військовий шпиталь.
Теги:
Культура
Україна
Росія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
Автор Катерина Єсікова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Мобілізація військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років: у Сумському ТЦК заявили, що повної заборони немає
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
8 жовтня, 2024 вiвторок
ВР ухвалила законопроєкт щодо дозволу військовим особисто розпоряджатися своїми коштами
Автор Світлана Кравченко
7 жовтня, 2024 понедiлок
Вихваляла РФ і глузувала з киян, які під час тривоги прямували до укриття: поліція на залізничному вокзалі затримала уродженку Макіївки
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
9 жовтня
09:31
Вірменія
Вірменія відмовилася підписувати заяви СНД на саміті у Москві
09:20
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
Потрібно розпочати й завершити реформу діяльності МСЕК, - Цимбалюк
09:10
КНДР, Північна Корея
Армія КНДР заявила про перекриття автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю
09:10
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Нічна атака РФ: на Одещині 5 постраждалих, на Полтавщині пошкоджено промисловий об'єкт
08:28
Оновлено
на фото: ЗСУ
На фронті за добу відбулося 172 боєзіткнення: найактивніше окупанти атакують на Курахівському напрямку
08:23
Оновлено
обстріл, ППО
У РФ заявили про наліт дронів: російська ППО нібито знищила 47 БПЛА
08:17
сили ППО
РФ вночі обстріляла Україну дронами і ракетами: силам ППО вдалося збити 21 "шахед"
08:15
Ілон Маск
Маск припустив, що може потрапити до тюрми у разі програшу Трампа на виборах
08:07
OPINION
НАТО в обмін на території: на Заході формується консенсус
07:55
втрати РФ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 19 артсистем і 31 БПЛА
07:54
російські окупанти
Понад 40 тис. росіян вже звернулися до українського проєкту "Хочу жить"
07:47
Наслідки обстрілу
Уночі РФ вдарила по геріатричному центру на Херсонщині: постраждали двоє медпрацівників
07:33
Володимир Зеленський
Союзники помічають, що Зеленський шукає "більш гнучкий" підхід для завершення війни, - Bloomberg
07:29
Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році
Орбан вважає, що Трамп доб'ється миру в Україні ще до інавгурації, якщо виграє вибори
07:12
Головнокомандувач сил США в ЄС передав Конгресу список озброєнь, які допоможуть Україні у війні з РФ, - CNN
06:47
Туреччина заборонила месенджер Discord на території країни
06:43
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море два ракетоносії: загальний залп — до 8 "калібрів"
06:30
соцмережа Х (Твіттер)
"Понад місяць заборони": у Бразилії розблокували соцмережу Х
06:18
США й арабські країни ведуть переговори з Іраном про припинення вогню, Ізраїль поза процесом, - ЗМІ
05:48
Президент Фінляндії Александер Стубб
НАТО повертається до своєї первинної ролі, - президент Фінляндії Стубб
04:31
Йоав Ґалант
Міністр оборони Ізраїлю Галант скасував візит до США на прохання Нетаньягу
02:57
Донецька область, стела
У Торецьку, до якого ввійшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, - МВА
02:44
тюрма
У США заарештували афганця, підозрюваного в підготовці теракту від імені "ІД" на день виборів
02:21
Зустріч на авіабазі Рамштайн
Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести через ураган, - Пентагон
01:42
Очільник MI5 Маккаллум: спецслужби РФ залучають кримінальників, щоб створити хаос на вулицях Британії та Європи
01:22
Партизани розвідали 17-й арсенал Чорноморського флоту РФ у Севастополі, який забезпечує окупантів боєприпасами
01:08
МЗС України
МЗС України: РФ відправляє на війну проти України африканців і дестабілізує Африку за допомогою терористів
01:00
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував двох наступників вбитого лідера "Хезболли" Насралли
00:50
Україна-Польща
До українського легіону в Любліні попросилися близько 200 добровольців
00:29
Ентоні Блінкен
Блінкен слідом за Байденом скасував поїздку на "Рамштайн" до Німеччини
2024, вiвторок
8 жовтня
23:59
Путін 3 линя прибув до Астани
Кремль готує росіян до тривалої війни, - ЦПД
23:35
Віктор Орбан
"Продав країну Путіну": пресконференцію Орбана в Європарламенті намагався зірвати угорський опозиціонер
22:51
російські окупанти
РФ перекидає до Роботиного на Запоріжжі штурмові групи, - Сили оборони
22:40
В'ячеслав Гладков
На Білгородщині оголосили про відселення з двох населених пунктів
22:24
Вірменія
РФ припинить патрулювати кордон Вірменії з Іраном з 2025 року
22:12
Кривий Ріг
У Кривому Розі стався землетрус
21:49
З окупації вдалося повернути сімох дітей
21:34
Ексклюзив
Нам потрібне панування в повітрі, а не просто Patriot і F-16, - офіцер ЗСУ Лапін
21:22
енергетика ЛЕП електрика
РФ цьогоріч застосувала понад тисячу ракет і дронів для атак на українські енергообʼєкти, - Міненергетики
20:54
Оновлено
обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: відомо про двох загиблих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV