Росіяни збираються закрити будинки культури на ТОТ Луганщини: на заміну пропонують необладнані "автоклуби"
Російські загарбники передали ще трьом окупованим у 2022 році населеним пунктам Луганської області так звані автоклуби, якими хочуть замінити місцеві будинки культури
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що додаткове навантаження отримали місцеві бюджети Кремінної, Лисичанська та Білокуракиного, адже росіяни передали туди лише порожні автівки марки "ГАЗ".
"Усе обладнання, необхідне для діяльності цих транспортних засобів за профілем, слід купувати самостійно. Це стосується світлового та звукового обладнання, генераторів тощо", - розповів голова ОВА.
Він додав, що сцени на колесах функціонуватимуть там, де Росія планує закрити будинки культури.
- На Херсонщині росіяни переобладнали будинок культури на військовий шпиталь.
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