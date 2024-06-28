Польща й Україна підпишуть безпекову угоду "на 99%" до Вашингтонського саміту НАТО, - Туск

Про це він повідомив на пресконференції після засідання Євроради у Брюсселі, передає RMF24.

"Наша домовленість практично завершена… На 99% можу сказати, що у Варшаві до саміту НАТО ми разом із президентом Володимиром Зеленським підпишемо цю угоду", - заявив Туск, додавши, що йому потрібно "дуже ретельно обдумати разом із міністром національної оборони, як ми можемо далі допомагати Україні".

"Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати", - сказав він.

Також польський прем’єр розповів про своє запевнення президенту України Володимиру Зеленському, що Варшава допоможе Києву.

"Я сказав дуже чітко: ми допоможемо, тому що ваша безпека – це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України", - наголосив Туск.