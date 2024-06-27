Зустріч із лідерами ЄС, підписання безпекових угод: Зеленський прибув до Брюсселя
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю, де візьме участь у засіданні Європейської ради та підпише три безпекові угоди
Про це він написав у Telegram.
"Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", - зазначив він.
Він розповів, що зустрінеться із очільками Євросоюзу та держав-члені та проведе двосторонні перемовини.
"Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", - наголосив Зеленський.
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