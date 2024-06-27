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Зустріч із лідерами ЄС, підписання безпекових угод: Зеленський прибув до Брюсселя

27 червня, 2024 четвер
14:29
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю, де візьме участь у засіданні Європейської ради та підпише три безпекові угоди

Зміст

Про це він написав у Telegram.

"Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", - зазначив він.

Він розповів, що зустрінеться із очільками Євросоюзу та держав-члені та проведе двосторонні перемовини.

"Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", - наголосив Зеленський.

  • 19 червня українська та європейська сторони провели завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди, у результаті яких ЄС і Україна узгодили текст документа
  • Євросоюз і Україна узгодили текст безпекової угоди і очікується, що 26 червня його підпише Володимир Зеленський. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на високопосадовця ЄС.
  • 24 червня стало відомо, що проєкт безпекової угоди між Україною і ЄС складається з двох основних розділів по дев’ять пунктів кожний. Перший розділ сфокусований на оборонній співпраці, а другий - майбутньому України і її громадян у Європейському Союзі.
  • 25 червня Рада ЄС затвердила проєкт угоди про гарантії безпеки між Україною та Європейським Союзом.
  • 26 червня повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає саміт лідерів Європейського Союзу у Брюсселі, де підпише двосторонню безпекову угоду з ЄС.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
Президент України
Володимир Зеленський
гарантії безпеки
Світ про Україну
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