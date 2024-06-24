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Оборонна співпраця і європейське майбутнє України: ЗМІ розкрили деталі проєкту безпекової угоди з ЄС

24 червня, 2024 понедiлок
23:58
Війна з Росією ЄС Україна

Проєкт безпекової угоди між Україною і ЄС складається з двох основних розділів по дев’ять пунктів кожний. Перший розділ сфокусованих на оборонній співпраці, а другий - майбутньому України і її громадян у Європейському союзі

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Видання отримало доступ до проєкту безпекової угоди між Україною і Євросоюзом, яку український президент і президент Ради ЄС можуть підписати у Брюсселі під час саміту лідерів ЄС 27 червня.

Зазначається, що чернетка угоди містить згадки про ухвалені раніше програми фінансової і військової підтримки України, зокрема 50 млрд євро, закладені у бюджет ЄС на 2024-2027 роки в рамках програми Ukraine Facility, кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру, п’ять мільярдів – на зброю з Фонду допомоги Україні і прибутки від заморожених російських активів.

"Зобов’язання Європейського союзу в галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову і сталу підтримку безпеки й оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки й оборони, а також більш широкі зобов’язання у сфері безпеки", – йдеться у чернетці угоди.

За даними "Радіо Свободи", документ має 2 основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів.

Перший розділ сфокусований на оборонних питаннях: стабільне й довгострокове забезпечення військовою технікою, військовий вишкіл й оборонну реформу, співпрацю оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеку, обмін розвідданими тощо.

У другому розділі йдеться про "майбутнє України і її громадян у Європейському союзі", розмінування і відбудову України, продовження підтримки українських біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спеціального трибуналу для російської політичної верхівки тощо.

"Безпека, стійкість і підтримка оборони, а також макрофінансова, гуманітарна допомога, допомога у відбудові й реформах посилюватимуть одна одну", – йдеться у проєкті документа.

Також є окремий розділ. у якому окреслений план дій у випадку майбутньої агресії. Зокрема, мова йде про термінові консультації, які мають відбутися протягом доби.

"Європейський союз і Україна швидко визначать відповідні наступні кроки відповідно до цих зобов’язань, без шкоди для специфічного характеру політики безпеки й оборони певних держав-членів", – зазначено у документі.

Всього документ містить 9 сторінок.

Європейські міністри мають затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС на засіданні Ради Євросоюзу із загальних питань, що відбудеться 25 червня у Люксембурзі.

  • Нагадаємо, що 19 червня, українська та європейська сторони провели завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди, у результаті яких ЄС і Україна узгодили текст документу
  • Євросоюз і Україна узгодили текст безпекової угоди і очікується, що 26 червня його підпише Володимир Зеленський. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на високопосадовця ЄС.
Теги:
Україна
ЄС
гарантії безпеки
Світ про Україну
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