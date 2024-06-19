Україна та ЄС узгодили текст угоди про гарантії безпеки
Сьогодні, 19 червня, українська та європейська сторони провели завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди, у результаті яких ЄС і Україна узгодили текст документу
Про це повідомляє Офіс президента України.
"Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом", - інформують у матеріалі.
Зазначено, що під час зустрічі сторони узгодили текст безпекової угоди, а також домовились підписати її найближчим часом.
В ОП підкреслюють, що двосторонню угоду про безпеку з Європейським Союзом Київ підпише на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку ЄС і держави G7 схвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року.
- 13 травня повідомлялось, що у Європейському Союзі вже готова угода про гарантії безпеки з Україною, яка може бути підписана в червні або липні цього року.
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