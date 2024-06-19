Україна та ЄС узгодили текст угоди про гарантії безпеки

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом", - інформують у матеріалі.

Зазначено, що під час зустрічі сторони узгодили текст безпекової угоди, а також домовились підписати її найближчим часом.

В ОП підкреслюють, що двосторонню угоду про безпеку з Європейським Союзом Київ підпише на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку ЄС і держави G7 схвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року.