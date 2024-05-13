Євросоюз підготував безпекову угоду з Україною, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт угоди містить зобов’язання ЄС щодо безпеки перед Україною, які офіційні особи сподіваються виконати в червні або липні.

У документі йдеться, що в разі майбутньої агресії ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб Києва та швидко визначити наступні кроки відповідно до зобов’язань.

У 10-сторінковому проєкті, датованому 12 квітня, з яким ознайомилося видання, перераховуються дев’ять форм допомоги у сфері безпеки та оборони, які ЄС продовжить надавати, включаючи поставки зброї, навчання солдатів, співпрацю оборонної промисловості та допомогу в розмінуванні.

У проєкті документа ЄС йдеться, що його зобов’язання залишатимуться в силі, "під час просування України по європейського шляху" та будуть переглянуті не пізніше ніж через 10 років.

У ньому не вказано вартість чи кількість майбутньої допомоги. Деталі запропонованих заходів повинні бути узгоджені окремо між 27 державами-членами ЄС, які також надають власну двосторонню допомогу Україні.

У документі зазначається, що ЄС погодився надати цього року 5 млрд євро до фонду військової допомоги Україні. Але він не обіцяє те саме на наступні роки.

"Подальші порівняльні щорічні підвищення можна передбачити до 2027 року", — йдеться в документі.

За словами дипломатів ЄС, зараз проєкт безпекової угоди з Україною є основою для переговорів.

Офіційні особи наголошують, що такі угоди не є те саме, що пакт про взаємну оборону між країнами НАТО. Скоріше, це зобов’язання надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки та стримування будь-якого майбутнього вторгнення.

Речник зовнішньополітичного відомства ЄС Пітер Стано заявив, що ці зобов’язання "допоможуть Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

"План ЄС має на меті як заспокоїти Україну, так і дати потужний сигнал Росії про те, що ми продовжуватимемо підтримувати — будь-що, що завгодно", — сказав Стано.