Євросоюз підготував безпекову угоду з Україною, - Reuters
У Європейському союзі вже готова угода про гарантії безпеки з Україною, яка може бути підписана в червні або липні цього року
Про це повідомляє Reuters.
Проєкт угоди містить зобов’язання ЄС щодо безпеки перед Україною, які офіційні особи сподіваються виконати в червні або липні.
У документі йдеться, що в разі майбутньої агресії ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб Києва та швидко визначити наступні кроки відповідно до зобов’язань.
У 10-сторінковому проєкті, датованому 12 квітня, з яким ознайомилося видання, перераховуються дев’ять форм допомоги у сфері безпеки та оборони, які ЄС продовжить надавати, включаючи поставки зброї, навчання солдатів, співпрацю оборонної промисловості та допомогу в розмінуванні.
У проєкті документа ЄС йдеться, що його зобов’язання залишатимуться в силі, "під час просування України по європейського шляху" та будуть переглянуті не пізніше ніж через 10 років.
У ньому не вказано вартість чи кількість майбутньої допомоги. Деталі запропонованих заходів повинні бути узгоджені окремо між 27 державами-членами ЄС, які також надають власну двосторонню допомогу Україні.
У документі зазначається, що ЄС погодився надати цього року 5 млрд євро до фонду військової допомоги Україні. Але він не обіцяє те саме на наступні роки.
"Подальші порівняльні щорічні підвищення можна передбачити до 2027 року", — йдеться в документі.
За словами дипломатів ЄС, зараз проєкт безпекової угоди з Україною є основою для переговорів.
Офіційні особи наголошують, що такі угоди не є те саме, що пакт про взаємну оборону між країнами НАТО. Скоріше, це зобов’язання надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки та стримування будь-якого майбутнього вторгнення.
Речник зовнішньополітичного відомства ЄС Пітер Стано заявив, що ці зобов’язання "допоможуть Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".
"План ЄС має на меті як заспокоїти Україну, так і дати потужний сигнал Росії про те, що ми продовжуватимемо підтримувати — будь-що, що завгодно", — сказав Стано.
- 6 травня Україна провела четвертий раунд переговорів з Сполученими Штатами Америки щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
- Сьогодні, 10 травня, стартували переговори між Бельгією та Україною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
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