ЄС підпише безпекову угоду з Україною вже наступного тижня, - Deutsche Welle
Євросоюз і Україна узгодили текст безпекової угоди і очікується, що 26 червня його підпише Володимир Зеленський
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на високопосадовця ЄС.
Безпекову угоду між Європейським Союзом і Україною підпишуть найближчими днями, повідомив на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, 21 червня, високопосадовець ЄС.
Він зазначив, що на погодження тексту договору знадобилося кілька місяців.
За словами чиновника, очікується, що документ буде підписаний 26 червня президентом України Володимиром Зеленським. У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.
Також очікується, що 24 червня Євросоюз офіційно затвердить14-й пакет санкцій щодо Росії за її агресію в Україні, чим опікуються глави МЗС країн ЄС на раді із закордонних справ у Люксембурзі. Вони поспілкуються зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.
"Надання Україні озброєнь - наш головний пріоритет", - зазначив високопоставлений чиновник, додавши, що ця тема буде першою на порядку денному в Раді ЄС із закордонних справ.
Ще одним пунктом порядку денного вказується ситуація в Грузії.
"Суть дискусії в тому, що Грузія хотіла стати членом ЄС, однак ми бачимо, що вона затвердила закон, який суперечить нашому законодавству і нашим цінностям, будучи країною-кандидатом", - сказав чиновник.
Жодних рішень щодо цього на раді не очікується, проте обговорення цієї теми продовжиться на саміті Євросоюзу 27 і 28 червня.
- Нагадаємо, що 19 червня, українська та європейська сторони провели завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди, у результаті яких ЄС і Україна узгодили текст документу
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