У ЄС підтвердили плани підписати безпекову угоду з Україною на саміті євролідерів, - ЗМІ

Про це повідомляють Інтерфакс-Україна, Суспільне та RMF 24 з посиланням на джерела.

Саміт ЄС проходитиме у Брюсселі 27-28 червня і, за словами високопоставленого європейського дипломата, Зеленський підпише угоду про безпеку з Євросоюзом у четвер 27 червня.

"У нас буде спеціальний гість, ім'я якого нам не дозволено називати, але ви всі написали про це, тому ми не маємо це підтверджувати. І ви також знаєте, що завтра після "сімейної" фотографії (лідерів ЄС, - ред.) буде підписано зобов'язання щодо гарантування безпеки", - розповів він журналістам у Брюсселі.

Водночас польське видання RMF 24 писало, що в Брюсселі неофіційно повідомляли про приїзд українського президента в перший день саміту ЄС - 27 червня. Високопоставлений дипломат зазначав, що "така інформація поширюється".

За його словами, Україна та Євросоюз мають підписати двосторонню угоду про безпеку, у чому візьмуть участь Зеленський та європейські лідери. Дипломат додав, що угоду планують укласти "на рівні міністрів закордонних справ".