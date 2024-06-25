Рада ЄС затвердила проєкт безпекової угоди між Україною та Євросоюзом
У вівторок, 25 червня, Рада ЄС затвердила проєкт угоди про гарантії безпеки між Україною та Європейським Союзом
Про це під час пресконференції заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.
"Я хотіла б зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов’язання між Європейським союзом та Україною. І, звичайно ж, я маю згадати про відкриття переговорів про вступ до ЄС сьогодні вдень", – заявила міністерка.
За її словами, Бельгія готується до наступного саміту Європейської ради, який відбудеться в кінці тижня у Брюсселі.
"Ця Європейська рада дасть повне уявлення про нашу підтримку України в усіх її проявах", - додала Лябіб.
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- Євросоюз і Україна узгодили текст безпекової угоди і очікується, що 26 червня його підпише Володимир Зеленський. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на високопосадовця ЄС.
- 24 стало відомо, що проєкт безпекової угоди між Україною і ЄС складається з двох основних розділів по дев’ять пунктів кожний. Перший розділ сфокусованих на оборонній співпраці, а другий - майбутньому України і її громадян у Європейському союзі.
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