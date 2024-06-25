Рада ЄС затвердила проєкт безпекової угоди між Україною та Євросоюзом

Про це під час пресконференції заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

"Я хотіла б зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов’язання між Європейським союзом та Україною. І, звичайно ж, я маю згадати про відкриття переговорів про вступ до ЄС сьогодні вдень", – заявила міністерка.

За її словами, Бельгія готується до наступного саміту Європейської ради, який відбудеться в кінці тижня у Брюсселі.

"Ця Європейська рада дасть повне уявлення про нашу підтримку України в усіх її проявах", - додала Лябіб.