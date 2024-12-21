Ефективно нищить російські танки ще з часів В'єтнаму: що таке ракети TOW, які США передають Україні, і чим вони кращі за Javelin

Що таке BGM-71 TOW

BGM-71 TOW – це американська важка протитанкова керована ракета (ПТКР). Її розробила фірма Hughes Aircraft, а на озброєння армії США вона була прийнята в 1970 році. Паралельно було розроблено два варіанти ракетних комплексів (ПТРК) для її запуску – наземний та повітряного базування. З того часу було випущено близько 650 тис. ракетних комплексів різних модифікацій, що й зробило його одним із найпоширеніших на планеті.

Наведення ракети командне, напівавтоматичне, здійснюється оператором, управління здійснюється через дротовий зв'язок (в останній модифікації – через радіоканал). Від принципів роботи ракети – запускається з контейнера, прицілюється оптично та управляється по дротах – походить і її назва (анг. TOW – Tubelaunched, Optically-sighted, Wire-guided).

Фото: x.com/MonteroMax

Досвід використання ПТКР TOW

TOW стоїть на озброєнні Армії США і Корпусу морської піхоти, є основним протитанковим керованим озброєнням збройних сил США, низки країн Європи, Ізраїлю, інших держав. За даними порталу "Мілітарний, комплекс є на озброєнні у понад 40 країнах світу. Серед країн-членів НАТО систему взяли на озброєння Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Туреччина та інші країни.

"Перше бойове застосування TOW відбулося на війні у В'єтнамі у 1972 році, де під час наступу північнов'єтнамських сил американська армія несподівано зіткнулася з необхідністю протидії великій кількості бронетехніки радянського виробництва", – розповідає ВВС. Там же певна кількість комплексів потрапили в руки СРСР та їхнім союзникам як трофеї.

За останні пів століття TOW використовували у більшості великих війн. Йдеться про арабсько-ізраїльську Війну судного дня, ірано-іракську війну, Війну у Перській затоці 1991-го, операції в Сомалі 1993 р., а війни в Афганістані та Іраку на поч. 21 ст. Дуже часто в цих конфліктах цілями для TOW були танки та інша бронетехніка радянського та російського виробництва.

Так було і в Сирії, де ПТРК TOW використовували повстанці проти режиму Асада. Робили вони це вкрай успішно, переконує голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Він назвав комплекс "одним із найуспішніших ПТРК, який застосовувався у десятках країн".

"Дуже якісно проявив себе у війні в Сирії за останні 10 років. Напевно, тисячі асадівських військових були спалені й знищені з технікою чи в будинках. У Сирії з TOW працювали по всьому, що тільки можна, починаючи з піхоти", – розповів Тарас Чмут в ефірі подкасту "Фронтова поплава".

Фото: root-nation

Протитанкові ракети TOW в Україні

Пропозиції посилити Україну перевіреними протитанковими комплексами TOW звучали ще перед повномасштабним вторгненням. Так американський військовий експерт доктор Філіпп А. Карбер в інтерв’ю виданню 19fortyfive.

Позашляховики HMMWV та бойові машини піхоти Bradley з протитанковими ракетами TOW-2 та додаткові декілька сотень Javelin можуть бути ефективним способом боротьби з російською загрозою в Україні. Про це в інтерв’ю виданню 19fortyfive зазначав американський військовий експерт доктор Філіпп А. Карбер. Він наголошував, що пів тисячі позашляховиків HMMWV та БМП Bradley, оснащені TOW-2, могли б стати "швидким та ефективним способом впоратись із російською загрозою" на Донбасі. Тим паче зазначав Карбер, що американська морська піхота замінює "гамві" на новіші моделі, а американська армія ставить "Бредлі" на зберігання. Втім, на той час, видання Defense Express називав передачу цього озброєння Україні "дуже малоймовірним".

Все змінилося після початку повномасштабної війни. 19 серпня 2022 року Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав новий пакет допомоги для України, куди було включено 1500 важких протитанкових ракет TOW.

Перші повідомлення про бойове застосування комплексів з'явилися в публічному просторі вже через місяць. У соцмережах публікували відео, де ПТРК встановили, за американським досвідом, на військовий позашляховик HMMWV. Тоді видання Defense Express назвало це "одним із найкращих поєднань". Також BGM-71 TOW, встановлений на шасі HMMWV M1167 у пустельному камуфляжі, потрапив на відео під час контрнаступу на Херсонщині.

Ще кращим експерти називають поєднання TOW та БМП М2 Bradley. Таку конфігурацію Сили оборони також використовують. Зокрема влітку 2023-го БМП М2 Bradley уразив із протитанкового ракетного комплексу російський танк на Запоріжжі, повідомляв "Мілітарний".

Після передачі ракет Україні, уряд США виділив $348 млн на протитанкові ракети TOW і компоненти, вироблені в штатах Каліфорнія, Аризона та Юта. Згодом Штати ще кілька разів повідомляли про передачу Україні ракет TOW – у серпні 2023-го і в грудні того ж року. 12 грудня 2024 року американські ПТКР знову увійшли до переліку допомоги для Сил оборони.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у колонці для сайту "Еспресо" припустив, що передачу цієї техніки можна пояснити тим, що вичерпуються запаси комплексів "Стугна" українського виробництва.

Як працює BGM-71 TOW

ПТКР може застосовуватися з переносною пусковою установкою (ПУ) та на мобільній платформі: різні автомобілі та бронетехніка – M1046 HMMWV, БМП «Бредлі», спеціалізована самохідна установка M901 ITV, а також гелікоптери – американські АН-1 "Кобра", британські АН-1 Lynx тощо.

Необхідність встановлювати ПТРК на платформу зумовлене тим, що він достатньо важкий – 70 кг (+ кожна ракета 21-23 кг). Перетягувати його важко, тому, щоб підвищити мобільність комплексу, його й встановлюють на позашляховики або БМП Bradley.

Протитанкова ракетний комплекс складається з трьох основних компонентів:

транспортно-пусковий контейнер з ракетою,

пускова з оптичною системою наведення, яка використовується для спостереження та наведення ракети на ціль,

система наведення.

Фото: root-nation

Після пострілу оператор повинен довести ракету до цілі лазерним променем, а керування відбувається по оптоволоконному дроті, що з’єднує ракету з контрольним пристроєм. Існують модифікації TOW з передачею команд за радіоканалом, але вони призначені для озброєння вертольотів.

"Після запуску у польоті ракета розкриває крила, які допомагають зберегти стабільність і контролювати траєкторію. При влучанні ракети ініціюється її детонатор, котрий активує кумулятивну бойову частину, що пробиває броню", – пояснює принципи роботи TOW портал "Мілітарний".

Сучасні версії TOW оснащені потужним тепловізійним прицілом та лазерним далекоміром. Це спрощує виявлення та наведення на ціль.

"Бронепробиття становить до 900 мм за динамічним захистом, що дозволяє ефективно боротися з будь-якою бронетехнікою противника. Ще одна цілком логічна роль для TOW у ЗСУ - боротися з вогневими точками противника", – описує зброю Defense Express.

Дальність пуску залежить від версії. У TOW-2A, де встановлюється традиційна тандемна кумулятивна бойова частина, яка, власне, здатна пробити 900 мм за динамічним захистом, дистанція ураження становить 3,75 км. У варіанті TOW-2B з ударним ядром для атаки під час прольоту над ціллю – сягає 4,5 км.

Технічні характеристики ПТРК TOW/TOW2

Довжина ракети – 1,17-1,45 м,

Діаметр – 0,15 м,

Розмах крил – 0,45 м,

Вага пускової – 70 кг,

Темп стрільби – 2 постр./хв,

Дальність стрільби – 3-4,5 км,

Бронепробійність – 430-900 мм,

Швидкість – 300 м/с

Вага ракети – 19-22,6 кг

Вага бойової частини – 3,9-6 кг

Javelin чи TOW

Протитанкові системи нового покоління, на кшталт "джавелінів", поступово замінюють систему TOW. Переваги новіших зразків полягають, зокрема, в принципі "вистрелив і забув". Тоді як ракети TOW оператор мусить супроводжувати аж до ураження цілі лазерним променем.

Однак TOW недаремно залишається на озброєнні в десятків країн, бувши важливим компонентом їхньої протитанкової оборони. В деяких параметрах перевірені ракети перевершують новітні зразки озброєнь. Наприклад у дальності дії – Javelin б'є лише на 2,5 км, а TOW – на понад 4.

"Так, оператору потрібно постійно супроводжувати ракету, це складніше. Ракета не самонаводиться у верхню проєкцію, і керується по проводу, тож потрібно мати відкриту зону для наведення. Але є й свої переваги: ракета надійніша, зручніша в експлуатації і не залежить від стану акумулятора, може наводитись точно на той об'єкт, куди веде оператор, а не тільки на контрастне тепло", – писав військовий оглядач, редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов

Він також наголосив, що наймасовішим у країнах НАТО є не ПТРК Javelin, а саме американські TOW-2.

Останній штрих – ціна. Якщо ракета для "Джавеліна" коштує бл. $200 тис., то ракета TOW обійдеться приблизно вчетверо дешевше.