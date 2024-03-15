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Міноборони США планує поповнити свої запаси зброї на $6,5 млрд після надання допомоги Україні, - Bloomberg

15 березня, 2024 п'ятниця
06:44
Світ про Україну Самохідна гаубиця CAESAR

Пентагон назвав законодавцям свої пріоритети поповнити свої запас зброї на $6,5 після надання допомоги Україні, що включатиме ракети для HIMARS, протитанкові комплекси TOW і прилади нічного бачення

Про це повідомляє Bloomberg.

У надісланому до Конгресу документі Пентагону від 24 лютого, американські військові повідомили про необхідність поповнення запасів ракет GMLRS для РСЗВ HIMARS на $549 млн, придбання протитанкових комплексів TOW на $348 млн і приладів нічного бачення на $308 млн. Все обладнання та озброєння планується придбати на американських підприємствах у різних штатах.

За словами офіційних осіб, Пентагон має близько $10 млрд у терміновому поповненні.

Відповідно до таблиці, надісланої до Конгресу, пропозиції Міністерства оборони щодо поповнення включають:

  • $2,1 млрд на компоненти та збірку 155-мм снарядів на заводах у Техасі, Айові, Арканзасі, Огайо, Пенсильванії, Канзасі та Каліфорнії;
  • $915 млн на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM, що виробляються в Каліфорнії, Міннесоті і Західній Вірджинії;
  • $797 млн на компоненти для перехоплювачів Patriot з заводів у Техасі, Арканзасі, Джорджії, Флориді та Західній Вірджинії;
  • $549 млн на додаткові компоненти озброєння ГМРЛС, вироблені або зібрані в Арканзасі, Каліфорнії, Західній Вірджинії, Огайо та Флориді;
  • $348 млн на протитанкові ракети TOW і компоненти, вироблені в Каліфорнії, Аризоні і Юті;
  • $308 млн на прилади нічного бачення, вироблені в Нью-Гемпширі та Вірджинії.

Зазначається, що, можливо, ці кошти будуть включені до додаткового пакету фінансової допомоги, який передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Тайваню й Ізраїлю.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у Палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Спікер палати представників Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і  закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

Міноборони США розкритикувало ініціативу спікера палати представників Майка Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.

Теги:
Україна
зброя
військові
Пентагон
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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