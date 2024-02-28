Спікери 23 парламентів за ініціативи Стефанчука надіслали Джонсону листа із закликом внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.

Зазначається, що саме Стефанчук став ініціатором листа. Він подякував своїм колегам за "швидку і широку підтримку".

За його словами, у відкритому листі очільники парламентів попросили Джонсона внести на розгляд Палати представників Конгресу США ухвалений 13 лютого 2024 року сенатом США законопроєкт про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні.

Наразі законопроєкт переданий до Палати представників, а згідно з правилами процедури спікер Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд нижньою Палатою американського Конгресу.

"Ми, спікери парламентів, закликали Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби", - додав Стефанчук.

У листі йдеться про те, що країни ЄС налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку.

"Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки. Віримо, що завдяки вашому особистому лідерству Конгрес продемонструє історичну двопартійну єдність у підтримці колективних зусиль із підтримки Україні", - процитував текст листа голова ВРУ.

Він додав, що лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

"Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у Конгресі США", - наголосив Стефанчук.