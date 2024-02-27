Спікер Джонсон після розмови із Зеленський пообіцяв зробити все можливе, аби допомогти Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що спікер Палати представників США Майк Джонсон запевнив його, що зробить усе, аби домогтися схвалення допомоги для України
Про це повідомляє The Hill.
"Коли ми говорили один з одним, він сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчний наш народ, наші солдати, цивільні, - зазначив Зеленський. - І він сказав... що його молитви з нами, і він сказав, що він це зробить".
Президент додав, що передав Білому дому те саме послання, що й Джонсону під час візиту до Сполучених Штатів, під час якого він закликав "поставити на паузу" партійні питання між демократами та республіканцями й допомогти законодавцям досягти угоди.
"Так, я передав це повідомлення, своє послання. Я думаю, що Джонсон його почув. І Байден також його почув. Ось і все. Що я можу зробити? Я не можу тиснути на спікера. Це його рішення, але я думаю, що він розуміє всі виклики, які ми маємо".
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У неділю, 25 лютого, лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер поділився історією загибелі своїх єврейських предків з Галичини під час Другої світової війни, закликаючи спікера Палати представників Майка Джонсона винести на розгляд Палати представників пакет зовнішньої допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні.
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