Спікер Джонсон після розмови із Зеленський пообіцяв зробити все можливе, аби допомогти Україні

Про це повідомляє The Hill.

"Коли ми говорили один з одним, він сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчний наш народ, наші солдати, цивільні, - зазначив Зеленський. - І він сказав... що його молитви з нами, і він сказав, що він це зробить".

Президент додав, що передав Білому дому те саме послання, що й Джонсону під час візиту до Сполучених Штатів, під час якого він закликав "поставити на паузу" партійні питання між демократами та республіканцями й допомогти законодавцям досягти угоди.

"Так, я передав це повідомлення, своє послання. Я думаю, що Джонсон його почув. І Байден також його почув. Ось і все. Що я можу зробити? Я не можу тиснути на спікера. Це його рішення, але я думаю, що він розуміє всі виклики, які ми маємо".