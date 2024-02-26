Шумер поділився історією своїх предків з Галичини, закликаючи спікера Джонсона розглянути пакет допомоги для України

Про це повідомляє The Hill.

Виступаючи на брифінгу в Нью-Йорку, Шумер розкритикував "ізоляціоністський" підхід до глобальних конфліктів, а також смерть і руйнування, спричинені нацистським диктатором Адольфом Гітлером у Другій світовій війні.

"У Палаті представників є ті, хто є ізоляціоністами - ці ультраправі люди. Вони кажуть: "Це далеко, ми не повинні турбуватися"", - наголосив Шумер. - Це те, що світ сказав у 1938 році Гітлеру, і Америка заплатила за це ціну - сотні тисяч смертей, мільярди витрачених доларів. Так само люди говорили в 1916 році тут, у США, і затяжна Перша світова війна коштувала нам дуже дорого, призвівши до Другої світової війни. Отже, ці ізоляціоністи не засвоїли урок історії".

Аби вплинути на рішення спікера Джонсона щодо розгляду пакета допомоги для України, Шумер розповів особисту історію про своїх предків з Чорткова на Галичині - міста на заході України, де до Голокосту мешкало кілька груп євреїв.

"У 1941 році прийшли нацисти, вони сказали моїй бабусі, яку добре знали в Чорткові, зібрати свою сім'ю на ґанку. Зібралося тридцять п'ять членів сім'ї, віком від 80 років до 3 місяців. Нацисти сказали: "Ви підете з нами". Вона відповіла: "Ми нікуди не підемо", і вони розстріляли їх усіх з кулеметів. Ось що трапляється, коли намагаєшся підлизатися до диктаторів. Ви не можете. Джонсон має засвоїти цей урок", - підкреслив сенатор.