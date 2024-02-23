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Ми пояснимо спікеру Джонсону, що саме поставлено на карту в Україні, - лідер більшості в сенаті Шумер за підсумками зустрічі з Зеленським

23 лютого, 2024 п'ятниця
20:40
Світ

У п'ятницю, 23 лютого, до Львова прибула американська делегація на чолі з лідером більшості в сенаті Чаком Шумером. Після зустрічі з Зеленським сенатор пообіцяв привернути увагу конгресу до ситуації в Україні

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Лідер більшості в сенаті США Чак Шумер за підсумками візиту до України делегації конгресу США та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським продемонстрував відданість українським ідеям та готовність до подальшої підтримки України. "Я очолюю цю важливу делегацію конгресу, яка зустрічається з президентом Зеленським, щоб обговорити чотири важливі речі, - зауважив сенатор. - Ми перебуваємо тут, аби продемонструвати українському народу, що Америка стоїть пліч-о-пліч з ним й продовжуватиме боротьбу за фінансування, якого він так відчайдушно потребує й на яке заслуговує. Ми не припинимо боротьбу, допоки не отримаємо цю допомогу"

За його словами, другою метою є намір показати "союзникам по НАТО і європейським країнам, що ми разом з ними і що США не покидають Європу або успішний багаторічний альянс НАТО".

Окрім цього, як зауважив Шумер, ще однією метою візиту американської делегації до України є бажання "дізнатися в деталях про настільки життєво необхідне Україні озброєння, а також про наслідки його ненадання – конкретні переваги, які отримає Росія, якщо зброя не буде надана, і переваги, які отримає Україна, якщо зброя буде надана".

"Ми вважаємо, що перебуваємо на переломному етапі історії й повинні дати зрозуміти нашим друзям і союзникам по всьому світу, що США не відступають від своїх зобовʼязань та союзників. Якщо ми не зможемо підтримати наших союзників, це матиме серйозні політичні, дипломатичні, економічні та військові наслідки, які суттєво зашкодять американському народу протягом наступних десятиліть", - наголосив Шумер.

Він пообіцяв, що після повернення до Вашингтона, делегація чітко пояснить "спікеру Джонсону та іншим членам конгресу, які перешкоджають військовій та економічній підтримці, що саме поставлено на карту в Україні, а також для решти Європи та вільного світу".

"Ми продовжимо працювати над тим, щоб конгрес активізувався, вчинив правильно і надав допомогу нашим друзям і союзникам", - підсумував сенатор.

  • 23 лютого президент України Володимир Зеленський приїхав у Львів, де зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Сторони підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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