Зеленський прибув до Львова та зустрівся з прем'єркою Данії Фредеріксен

Про це президент написав у телеграм.

Лідери України та Данії на Марсовому полі Личаківського кладовища у Львові разом вшанували пам’ять загиблих захисників України.

Фото: president.gov.ua

"Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" - написав Зеленський у телеграм.

У Львів прибула делегація Конгресу США

Також 23 лютого у Львів прибула делегація Конгресу США на чолі з лідером більшості в сенаті Чаком Шумером. Про це він повідомив у соцмережі X.

Американські посадовці планують зустрітися з президентом Зеленським.

"Я очолюю цю делегацію на зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народові, що Америка підтримує його, показати нашим союзникам із НАТО і європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, а також захистити нашу демократію і національну безпеку", - зазначив Шумер.