Зеленський прибув до Львова та зустрівся з прем'єркою Данії Фредеріксен
23 лютого президент України Володимир Зеленський приїхав у Львів, де зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен
Про це президент написав у телеграм.
Лідери України та Данії на Марсовому полі Личаківського кладовища у Львові разом вшанували пам’ять загиблих захисників України.
Фото: president.gov.ua
"Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" - написав Зеленський у телеграм.
У Львів прибула делегація Конгресу США
Також 23 лютого у Львів прибула делегація Конгресу США на чолі з лідером більшості в сенаті Чаком Шумером. Про це він повідомив у соцмережі X.
Американські посадовці планують зустрітися з президентом Зеленським.
"Я очолюю цю делегацію на зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народові, що Америка підтримує його, показати нашим союзникам із НАТО і європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, а також захистити нашу демократію і національну безпеку", - зазначив Шумер.
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 22 лютого, оголосила про підписання безпекової угоди з Україною. Країна також надасть пакет допомоги на 250 мільйонів доларів.
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