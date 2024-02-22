Данія оголосила про підписання безпекової угоди з Україною та пакет допомоги на $250 млн
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 22 лютого, оголосила про підписання безпекової угоди з Україною. Країна також надасть пакет допомоги на 250 мільйонів доларів
Про пакет допомоги йдеться на сайті данського міноборони.
Вказано, що з його допомогою Данія спільно з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Вони надійдуть в Україну впродовж кількох місяців.
Крім того, у 15-й пакет допомоги від Данії увійдуть радари, комунікаційні прилади, обладнання для дронів від данських компаній, ракети для систем протиповітряної оборони, техніка для розмінування та безпілотники.
"Війна в Україні вступає в третій рік, і тут продовження військової підтримки України є абсолютно вирішальним для результату війни. Тому я щасливий, що у співпраці з близькими партнерами та за широкої підтримки парламенту Данії ми зараз робимо ще один вагомий внесок для українців на полі бою, які борються не лише за свободу України, а й за безпеку всієї Європи", - заявив очільник МЗС Данії.
Водночас DR, посилаючись на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, інформує про підписання між Україною та Данією угоди про надання гарантій безпеки.
У ній вказано, що Данія зобов'язується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних десяти років. Угода фінансуватиметься з Українського фонду, який наразі оцінюється в 10 млрд доларів.
Читайте також: Є позитив, але є й суперпроблеми. Що насправді означають безпекові угоди для України
"Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може передати, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не вистоїть, і тоді можливо не вистоїть і Європа", - заявила прем'єрка.
- Під час візиту Зеленського до Німеччини країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
- Пізніше президент України прибув до Франції, де зустрівся з президентом Емманюелем Макроном та підписав угоду про гарантії безпеки. Французький очільник оголосив про військову допомогу Україні сумою €6 млрд на три роки.
- Згодом прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна також прагне якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов’язання перед Україною.
- Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною, заявивши, що він перебуває на фінальній стадії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.38 Купівля 38.38Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.44Продаж 42.22
- Актуальне
- Важливе