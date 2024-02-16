Зеленський прибув до Франції

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", - написав Зеленський.

Що відомо про візити Зеленського в Німеччину та Францію

Раніше в Офіс президента України повідомили, що у п'ятницю, 16 лютого, Зеленський відвідає Німеччину та Францію і проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Макроном.

Під час візиту до Німеччини країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро.

17 лютого український президент має виступити на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

L'Express з посиланням на французьку президію повідомляло, що президент Франції Емманюель Макрон і Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами в Єлисейському палаці.