Зеленський прибув до Франції
Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 лютого прибув до Франції
Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", - написав Зеленський.
Що відомо про візити Зеленського в Німеччину та Францію
Раніше в Офіс президента України повідомили, що у п'ятницю, 16 лютого, Зеленський відвідає Німеччину та Францію і проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Макроном.
Під час візиту до Німеччини країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
17 лютого український президент має виступити на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.
L'Express з посиланням на французьку президію повідомляло, що президент Франції Емманюель Макрон і Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами в Єлисейському палаці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.79 Купівля 37.79Продаж 38.37
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.52
- Актуальне
- Важливе