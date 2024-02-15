Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію та підпише з Макроном безпекову угоду

Про це повідомляє L'Express з посиланням на французьку президію.

Президенти Франції Емманюель Макрон і президент України підпишуть угоду про безпеку між двома країнами в Єлисейському палаці.

"Ця угода слідує зобов’язанням, які були взяті у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - заявили у французькій президії.

Раніше в Офіс президента України повідомили, що у п'ятницю 16 лютого Зеленський відвідає Німеччину та Францію і проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Макроном.

17 лютого український президент виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

"Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Президентом Чехії Петром Павелом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів", - йдеться у повідомленні.