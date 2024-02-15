Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію та підпише з Макроном безпекову угоду
У п’ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію і підпише з Макроном двосторонню угоду з безпеки
Про це повідомляє L'Express з посиланням на французьку президію.
Президенти Франції Емманюель Макрон і президент України підпишуть угоду про безпеку між двома країнами в Єлисейському палаці.
"Ця угода слідує зобов’язанням, які були взяті у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - заявили у французькій президії.
Раніше в Офіс президента України повідомили, що у п'ятницю 16 лютого Зеленський відвідає Німеччину та Францію і проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Макроном.
17 лютого український президент виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.
"Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Президентом Чехії Петром Павелом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів", - йдеться у повідомленні.
- 13 лютого повідомлялось, що Зеленський найближчим часом може відвідати кілька столиць західноєвропейських країн, щоб закликати до більшої підтримки через уповільнення фінансування зі США.
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