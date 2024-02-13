Гарантії безпеки та альтернатива допомозі США: Зеленський відвідає низку європейських столиць, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання стверджують, що візити Зеленського можуть відбутись у межах його участі в Мюнхенській безпековій конференції 16-18 лютого.

Серед міст, куди може прилетіти український президент, згадуються Париж і Берлін; також обговорюється можливість візиту до Лондона.

Співрозмовники Bloomberg додають, що Зеленський планує зосередитись на питаннях військової допомоги, а також підписання угод про так звані гарантії безпеки.

Візити голови держави заздалегідь ніколи не анонсуються з міркувань безпеки. Жодна зі сторін офіційно не підтвердила Bloomberg інформації про прибуття Зеленського.

Згідно з інформацією Tagesspiegel, глава української держави планує відвідати Мюнхенську конференцію з питань безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.