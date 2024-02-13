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Гарантії безпеки та альтернатива допомозі США: Зеленський відвідає низку європейських столиць, - Bloomberg

13 лютого, 2024 вiвторок
00:28
Війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати кілька столиць західноєвропейських країн, щоб закликати до більшої підтримки через уповільнення фінансування зі США

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання стверджують, що візити Зеленського можуть відбутись у межах його участі в Мюнхенській безпековій конференції 16-18 лютого.

Серед міст, куди може прилетіти український президент, згадуються Париж і Берлін; також обговорюється можливість візиту до Лондона.

Співрозмовники Bloomberg додають, що Зеленський планує зосередитись на питаннях військової допомоги, а також підписання угод про так звані гарантії безпеки.

Візити голови держави заздалегідь ніколи не анонсуються з міркувань безпеки. Жодна зі сторін офіційно не підтвердила Bloomberg інформації про прибуття Зеленського.

Згідно з інформацією Tagesspiegel, глава української держави планує відвідати Мюнхенську конференцію з питань безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.

  • Під час виступу на конференції у Мюнхені у 2022 році Зеленський заявив, що до кінця не вірить, що російський народ погодиться на повномасштабне збройне вторгнення до України.
  • У 2023 році Зеленський провів паралель між біблійною історією та війною України з РФ і пообіцяв, що "Голіаф упаде цього року".

Теги:
Німеччина
Володимир Зеленський
допомога Україні
гарантії безпеки
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