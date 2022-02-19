"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
Український президент Володимир Зеленський до кінця не вірить, що російський народ погодиться на повномасштабне збройне вторгнення до України
Про це він заявив сьогодні, 19 лютого 2022 року, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (Німеччина). Пряму трансляцію здійснює німецький суспільний мовник DW.
"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави.
При цьому Зеленський наголосив, що нинішній рівень обстрілів на провокацій на Донбасі суттєво збільшився, як і ризик російського вторгнення загалом. Однак, додав він, на провокації слід реагувати "по дорослому", "зберігаючи спокій".
"Всі окуповані території - це місце, де провокації регулярно відбуваються", - сказав Володимир Зеленський.
"Мі повинні зберігати спокій і поводитися по дорослому. З цієї точки зору, Україна - доросліша за інші збройні сили", - додав український президент.
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