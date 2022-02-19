"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені

Про це він заявив сьогодні, 19 лютого 2022 року, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (Німеччина). Пряму трансляцію здійснює німецький суспільний мовник DW.



"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави.



При цьому Зеленський наголосив, що нинішній рівень обстрілів на провокацій на Донбасі суттєво збільшився, як і ризик російського вторгнення загалом. Однак, додав він, на провокації слід реагувати "по дорослому", "зберігаючи спокій".



"Всі окуповані території - це місце, де провокації регулярно відбуваються", - сказав Володимир Зеленський.



"Мі повинні зберігати спокій і поводитися по дорослому. З цієї точки зору, Україна - доросліша за інші збройні сили", - додав український президент.