Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, яку транслював Еспресо.

"Ми боремось, ми уособлюємо Давида проти Голіафа. Щоб бути Давидом, треба діяти, треба мати, чим бити Голіафа. Дякую всім партнерам та всьому світу за те, що ви надаєте Україні танки, аби допомогти Давіду перемогти Голіафа. Росія (Голіаф) паде цього року. Нам вдасться це завершити цього року. Ми переконаємо, що немає жодної альтернативи нашій перемозі, рішучості українського народу, а також людей у містах, де поціновується свобода", - сказав він.

Зеленський додав, що Путін має потенціал та виграє час.

"Торгуючись зі світом, він може ще зруйнувати багато життів. Ми маємо пришвидшити доставку зброї Давіду та збільшити її кількість, щоб зменшити потенціал РФ. Цьому немає альтернатив, адже від швидкості залежить життя. Будь-яка затримка була і є помилкою", - підсумував президент.