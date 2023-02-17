"Голіаф упаде цього року": Зеленський провів паралель між біблійною історією та війною України з РФ
Росія впаде цьогоріч, а Захід має постачати більше зброї та робити це швидше
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, яку транслював Еспресо.
"Ми боремось, ми уособлюємо Давида проти Голіафа. Щоб бути Давидом, треба діяти, треба мати, чим бити Голіафа. Дякую всім партнерам та всьому світу за те, що ви надаєте Україні танки, аби допомогти Давіду перемогти Голіафа. Росія (Голіаф) паде цього року. Нам вдасться це завершити цього року. Ми переконаємо, що немає жодної альтернативи нашій перемозі, рішучості українського народу, а також людей у містах, де поціновується свобода", - сказав він.
Зеленський додав, що Путін має потенціал та виграє час.
"Торгуючись зі світом, він може ще зруйнувати багато життів. Ми маємо пришвидшити доставку зброї Давіду та збільшити її кількість, щоб зменшити потенціал РФ. Цьому немає альтернатив, адже від швидкості залежить життя. Будь-яка затримка була і є помилкою", - підсумував президент.
- Мюнхенська конференція з безпеки є щорічним заходом, який проводять із 1962 року в Мюнхені. 59-та конференція відбувається з 17 до 19 лютого 2023 року в офлайн-форматі, за особистої присутності світових лідерів. Учасники Мюнхенської конференції розглянуть, зокрема, питання про переслідування за воєнні злочини, пов'язані з нападом Росії на Україну.
- Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген 13 лютого в інтерв'ю "Німецькій хвилі" висловився проти проведення червоних ліній у наданні військової допомоги Україні. Він вважає, що керуватися в питанні надання Україні військової допомоги, зокрема винищувачів, треба виключно військовою необхідністю
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