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"Потрібно керуватися виключно військовою необхідністю": глава Мюнхенської конференції з безпеки не відкидає постачання Україні винищувачів

13 лютого, 2023 понедiлок
19:39
Світ Крістоф Гойсґен

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен висловився проти проведення червоних ліній у наданні військової допомоги Україні

Про це він заявив у понеділок, 13 лютого, в інтерв'ю "Німецькій хвилі".

Крістоф Гойсґен вважає, що керуватися в питанні надання Україні військової допомоги, зокрема винищувачів, треба виключно військовою необхідністю.

"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні війни, подібній до цієї, необхідна комбінація кількох видів озброєнь. Потрібні танки, потрібна артилерія, проте потрібні й винищувачі як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні", – сказав Гойсґен, коментуючи заяви про можливі постачання Україні авіації канцлера Олафа Шольца, який неодноразово заявляв про те, що вони не стоять на порядку денному.

Глава Мюнхенської конференції також визнав наявність певної втоми від війни в Україні у західному суспільстві. Він переконаний, що для того, аби подолати ці ознаки втоми Заходу, необхідно виявити "лідерство". 

"Ми повинні ясно дати зрозуміти, що якщо Путін виграє цю війну, в Україні все не закінчиться. Він сам, як і його міністр закордонних справ, кілька тижнів тому оголосили, що наступною метою буде Молдова. Запитайте у країн Балтії – вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська у їхній бік. Тому ми маємо бути твердими, ми маємо продовжувати підтримувати Україну", – зазначив він.

  • Представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль заявив, що можливе постачання винищувачів в Україну, імовірно, матиме вирішальне значення у війні з РФ

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