"Постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни", - політик ФРН
Представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль заявив, що можливе постачання винищувачів в Україну, імовірно, матиме вирішальне значення у війні з РФ
Про це пише Spiegel.
За словами політика від Християнсько-демократичного союзу, постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни в Україні.
Так, навіть якщо українські посадовці не робили офіційний запит на передачу винищувачів, важливо спокійно і об’єктивно подумати про це.
"Звичайно, спокійний роздум також включає питання, яке може виникнути: чи хочемо ми змиритися з поразкою в Україні, не поставляючи винищувачі", – сказав Йохан Вадефуль.
- Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа підтримав передачу Україні винищувачів і далекобійних ракет, підкресливши, що вони є важливою допомогою на цьому етапі війни.
- Ексочільник Пентагону Марк Еспер також закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
- Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.
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