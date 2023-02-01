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"Постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни", - політик ФРН

1 лютого, 2023 середа
17:45
Світ Йохан Вадефуль

Представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль заявив, що можливе постачання винищувачів в Україну, імовірно, матиме вирішальне значення у війні з РФ

Про це пише Spiegel.

За словами політика від Християнсько-демократичного союзу, постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни в Україні.

Так, навіть якщо українські посадовці не робили офіційний запит на передачу винищувачів, важливо спокійно і об’єктивно подумати про це.

"Звичайно, спокійний роздум також включає питання, яке може виникнути: чи хочемо ми змиритися з поразкою в Україні, не поставляючи винищувачі", – сказав Йохан Вадефуль.

  • Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа підтримав передачу Україні винищувачів і далекобійних ракет, підкресливши, що вони є важливою допомогою на цьому етапі війни.
  • Ексочільник Пентагону Марк Еспер також закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
  • Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

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