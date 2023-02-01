Про це пише Spiegel.

За словами політика від Християнсько-демократичного союзу, постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни в Україні.

Так, навіть якщо українські посадовці не робили офіційний запит на передачу винищувачів, важливо спокійно і об’єктивно подумати про це.

"Звичайно, спокійний роздум також включає питання, яке може виникнути: чи хочемо ми змиритися з поразкою в Україні, не поставляючи винищувачі", – сказав Йохан Вадефуль.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа підтримав передачу Україні винищувачів і далекобійних ракет, підкресливши, що вони є важливою допомогою на цьому етапі війни.

Ексочільник Пентагону Марк Еспер також закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.

Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

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