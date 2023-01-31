Про це він сказав виданню LRT.

Науседа заявив, що "червоні лінії" нав'язує демократичним країнам Росія через погрози та залякування. Водночас багато обмежень, які були на початку повномасштабного вторгнення РФ, західні партнери вже подолали, підкреслив президент Литви. Як приклад він навів Німеччину, яка спершу обіцяла лише каски та бронежилети, а потім передала бойові танки й інше озброєння.

"Я говорю не тільки про танки. Статус кандидата України в ЄС колись був табу, червоною лінією теж. Я це добре пам'ятаю", - сказав Науседа.

"Цей рубікон пройдено, тому я сподіваюся, що ця червона лінія – якщо вона дійсно існує, а я думаю, що вона існує лише в наших головах – також буде пройдена", – додав він, маючи на увазі прохання Києва щодо винищувачів і далекобійних ракет.

Політик підкреслив, що винищувачі та ракети великої дальності є важливою військовою допомогою.

"На цьому вирішальному етапі війни, де незабаром відбудеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань. Ці червоні лінії мають бути перетнуті", — сказав Науседа.

Ексочільник Пентагону Марк Еспер також закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.

Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

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