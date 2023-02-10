Учасники Мюнхенської конференції з безпеки обговорять воєнні злочини РФ в Україні
Учасники Мюнхенської конференції розглянуть питання про переслідування за воєнні злочини, пов'язані з нападом Росії на Україну, наприкінці наступного тижня
Про це повідомляє Deutsche Welle з посилання на заяву голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Хойсгена.
"Переслідування можливих воєнних злочинів в Україні є на порядку денному Мюнхенської конференції з безпеки наступного тижня", - йдеться в матеріалі.
Відомо, що до зустрічі приєднається головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан
Найближчого понеділка Хойсген представить всю програму конференції з безпеки, в якій візьмуть участь високопоставлені представники з усього світу.
Разом з тим голови Мюнхенської конференції згадав про збиття пасажирського літака MH17 у липні 2014 року над сходом України.
"Не дивно, що кремль також був причетний до цього жахливого акту", - додав він.
- 1 лютого представниця України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук в ефірі програми "Spotlight Ukraine" на Еспресо розповіла про трибунал ПАРЄ для російського та білоруського керівництва та про те, чи буде Путін притягнутий до відповідальності в Гаазі.
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