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Учасники Мюнхенської конференції з безпеки обговорять воєнні злочини РФ в Україні

10 лютого, 2023 п'ятниця
11:20
Світ російські військові окупанти

Учасники Мюнхенської конференції розглянуть питання про переслідування за воєнні злочини, пов'язані з нападом Росії на Україну, наприкінці наступного тижня

Про це повідомляє Deutsche Welle з посилання на заяву голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Хойсгена.

"Переслідування можливих воєнних злочинів в Україні є на порядку денному Мюнхенської конференції з безпеки наступного тижня", - йдеться в матеріалі.

Відомо, що до зустрічі приєднається головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан

Найближчого понеділка Хойсген представить всю програму конференції з безпеки, в якій візьмуть участь високопоставлені представники з усього світу.

Разом з тим голови Мюнхенської конференції згадав про збиття пасажирського літака MH17 у липні 2014 року над сходом України.

 "Не дивно, що кремль також був причетний до цього жахливого акту", - додав він.

  • 1 лютого представниця України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук в ефірі програми "Spotlight Ukraine" на Еспресо розповіла про трибунал ПАРЄ для російського та білоруського керівництва та про те, чи буде Путін притягнутий до відповідальності в Гаазі.
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