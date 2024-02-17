"Маємо бути наступними": Данія бажає підписати безпековий договір з Україною

Про це вона сказала на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені, повідомляє Європейська правда.

Фредеріксен заявила, що розраховує на схвалення домовленостей про безпекові зобов’язання між Україною та "нордичними країнами".

"Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі", - наголосила вона.

Прем’єрка також повідомила, що Данія підготувала новий пакет озброєння для передачі Україні.

"Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", - заявила очільниця данського уряду.