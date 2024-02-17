"Маємо бути наступними": Данія бажає підписати безпековий договір з Україною
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна також прагне якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов’язання перед Україною
Про це вона сказала на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені, повідомляє Європейська правда.
Фредеріксен заявила, що розраховує на схвалення домовленостей про безпекові зобов’язання між Україною та "нордичними країнами".
"Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі", - наголосила вона.
Прем’єрка також повідомила, що Данія підготувала новий пакет озброєння для передачі Україні.
"Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", - заявила очільниця данського уряду.
- Напередодні під час візиту Зеленського до Німеччини країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
- Пізніше президент України прибув до Франції, де зустрівся з президентом Емманюелем Макроном та підписав угоду про гарантії безпеки. Французький очільник оголосив про військову допомогу Україні сумою €6 млрд на три роки.
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