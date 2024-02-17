Безпекова угода Нідерландів з Україною перебуває на фінальній стадії
Під час Мюнхенської безпекової конференції прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною, заявивши, що він перебуває на фінальній стадії
Про це повідомляє Європейська правда.
Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у присутності нідерландських та українських журналістів Рютте повідомив, що двостороння безпекова угода між Україною і Нідерландами майже готова до підписання.
Він зауважив, що вона перебуває на фінальному етапі.
Прем'єр Нідерландів зазначив, що наразі країна очікує на зміну влади та пообіцяв збереження домовленостей за нового уряду.
За його словами, переговори про новий уряд Нідерландів є непростими, але усі безпекові постачання Нідерландів збережуться і за нової влади, "у тому числі щодо F-16".
- Зокрема, на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна також прагне якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов’язання перед Україною.
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